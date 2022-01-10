Son dakika haber | Fırat EDAŞ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ( Fırat EDAŞ), atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak sorumluluk bölgesinde yer alan Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat EDAŞ, insana ve çevreye öncelik veren uygulamaların takipçisi olarak, enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat EDAŞ Müdürü Selman Nair, sürdürülebilirlik esasıyla 2020-2021 yıllarında 1 milyon 311 bin 222 kilogram hurda metal ve 131 bin 521 kilogram hurda plastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 709 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda toplam 19 bin 238 ağaç direğini geri dönüşüm odağında değerlendirdiklerini aktaran Nair, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusunda sürdürdüğü politikalarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü. Bu doğrultuda kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi kriterleri başarıyla sağladık. Sürdürülebilirlik esasıyla insanı ve çevreyi odağına alan yaklaşımımızı Sıfır Atık Belgesi ile tescilledik. Ekolojik dengenin korunması için tüm canlılara ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzla kaynakların verimli kullanılması ile oluşan atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Fırat EDAŞ, sorumluluk bölgesi illerde yaklaşık 1 milyonun üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet