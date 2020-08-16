Son dakika haber: Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu

Son dakika haberi: Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu -Gürcistan'a kaçmak isteyen firarı mahkum ölü bulundu Gürcistan'a kaçmaya çalışan firari mahkum, Artvin'in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan ormanlık alanda ölü bulundu.

16.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:13

Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu

-Gürcistan'a kaçmak isteyen firarı mahkum ölü bulundu

ARTVİN - Gürcistan'a kaçmaya çalışan firari mahkum, Artvin'in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan ormanlık alanda ölü bulundu.

Artvin Borçka İlçesine bağlı Şerefiye Köyü Şanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Gürcistan kara hudut sınırlarında bulunan ormanlık alanda bir ceset görüldü. Edinilen bilgiye göre Borçka'nın Gürcistan sınırında yer alan Kara Hudut Sınır olan Şanlı Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Jandarma ve AFAD, UMKE ekiplerinin olay yerinde arama çalışması başlattı. Termal kamera eşliğinde kısa sürede cesede ulaşan ekipler, yapılan incelemenin ardından cesedin, Gürcistan'a geçmeye çalışan firarı mahkum Ç.U. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre C.U yamaçtan yuvarlanması sonucu düştüğü yerde öldüğü tahmin ediliyor.

Düştüğü yerden güçlükle çıkarılan şahıs otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hümeyra Ozan Güven Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 15:40:50. #1.14#
title