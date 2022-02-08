Son dakika haber... Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

ANKARA (AA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, " Türkiye'nin NATO çerçevesinde oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Bu rol sadece Avrupa için değil Finlandiya için de çok önemli." dedi.

Haavisto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ile ikili diyalog kurmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Haavisto, Türkiye ile Finlandiya ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Haavisto, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye ile Finlandiya arasında bazı konularda fikir ayrılıkları olabileceğini ifade eden Haavisto, iyi niyet ruhuyla diyalog içerisinde bu konuları çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Türkiye'nin NATO üyesi ve NATO'nun Finlandiya için çok önemli ortak olduğuna vurgu yapan Haavisto, "Türkiye'nin NATO çerçevesinde oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Bu rol sadece Avrupa için değil Finlandiya için çok önemli." diye konuştu.

Haavisto, Ukrayna ile Rusya arasındaki durumu yakından takip ettiklerinin ve bu duruma diplomatik çözüm bulunmasını arzu ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye ile Finlandiya arasında gelecekte neler başarabileceğine de eğildiklerini aktaran Haavisto, Ankara ile Helsinki arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi kararı aldıklarını dile getirdi.

Haavisto, Finlandiya Ticaret Bakanı Ville Skinnari'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini, bu çerçevede Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin artmasını umduklarını kaydetti.

Afganistan'daki duruma da değinen Haavisto, "Türkiye'nin rolünü çok büyük bir takdirle karşılıyoruz. Göçmenleri, mültecileri, Suriye'den ve insani kriz yaşayan diğer ülkelerden kabul eden bir ülke Türkiye. Afganistan'ın bu koşullar altında daha büyük bir insani krize sürüklenmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

Haavisto, Türkiye'nin Kabil havalimanının yeniden açılması için sarf ettiği çaba ve bu ülkeye yaptığı insani yardımları da takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Ankara'ya gelmeden önce Doha ve Tahran'ı ziyaret ettiğini ve ziyaretlerde Afganistan'ın en önemli gündem maddesi olduğunu aktaran Haavisto, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Belarus-Polonya sınırında geçen yıl sonbaharda tansiyonu artıran düzensiz göçmenler konusuna da değinen Haavisto, Belarus yönetimini geçen yıl "yapay bir göç dalgası" yaratmakla suçladı.

İtalya ve Yunanistan'a gelen düzensiz göçmen ve mülteci sayısı göz önüne alındığında bu iki ülkenin büyük bir baskı altında olduğunu savunan Haavisto, Avrupa Birliği çapında göç akışının ortak paylaşması gerektiğini sözlerine ekledi.