Son dakika haber! Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, engelli çocuklara bayram hediyesi verdi

Edinilen son dakika haberine göre Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli hediyeler verdiği engelli çocukları sevindirdi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli hediyeler verdiği engelli çocukları sevindirdi.

Başkan Geyikçi, Ramazan Bayramı öncesinde engelli vatandaşları ve engelli çocukları evlerinde ziyaret etti.

Engelliler Haftası ve Ramazan Bayramı nedeniyle engellileri sevindirmek istediklerini dile getiren Geyikçi, "Bizler de engelli adayı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu düşünceyle empati yapmalıyız. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları hep birlikte ortadan kaldırmalıyız." dedi.

Engelli vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Geyikçi, vatandaşların Ramazan Bayramını da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak