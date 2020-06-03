Son dakika haber | Fındık üreticilere gübreleme uyarısı Son dakika güncel haberine göre Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındıkta verim ve kalitenin artması için azotlu gübrenin ikinci yarısının vakit kaybetmeden bahçelere uygulanmasının önemli olduğu bildirildi.

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındıkta verim ve kalitenin artması için azotlu gübrenin ikinci yarısının vakit kaybetmeden bahçelere uygulanmasının önemli olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta azotlu gübrenin ilk yarısının mart ayı sonu gibi bahçelerde uygulandığına dikkat çekerek, ikinci yarısının ise haziran ayının 10'una kadar tamamlanması uyarısında bulundu.

Üreticilerin bu konuya hassasiyet göstermesini isteyen Yılmaz, "Fındıkta istenilen verim ve kaliteye ancak doğru zamanda, uygun miktarda ve tekniğine uygun gübreleme metodu ile ulaşılabilir." dedi.

Yılmaz, fındık üreticilerinin en geç 10 Haziran'a kadar azotlu gübrenin ikinci yarısını bahçelerine uygulamaları gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu dönemde fındık bahçelerimizin yoğun olarak azota ihtiyacı vardır. Bu dönemde içinde bulunduğumuz yılın meyvelerinin beslenmesi gerekmektedir. Ayrıca bitkide gelecek yılın meyve gözleri de aynı zamanda oluşmaya başlamaktadır. Fındık bitkisinin bu zamanda yükü çok ağır olup iyi bir gübreleme yapılmadığı takdirde hem bu yılın ürününde hem de gelecek yılın ürününde azalışlar meydana gelecektir. Bu yüzden toprakta bitkinin her iki faaliyetini gerçekleştirebileceği miktarda besin maddesinin bulundurulması gerekmektedir."

Gübrelemenin tekniğine uygun yapılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Gübrelerin tamamı dalların taç izdüşümüne verilmeli ve toprağa karıştırılmalıdır. Aksi takdirde toprak yüzeyine serpilerek yapılan uygulamada gübrenin bir kısmı yağan yağışla yüzey akışı ile derelere gidecektir. Bu şekilde ancak çevre kirliliğine sebep olmuş, boşuna zaman, emek ve para harcamış oluruz." diye konuştu.

Yılmaz, üreticilerin gübrelemeye geçmeden önce bahçelerinde mutlaka yabancı ot ve dip sürgünü temizliği yapmaları gerektiğini belirterek, "Dip sürgünü temizliği yapılmadığı takdirde esas verim alacağımız dalların alacağı besin maddeleri bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu da verimi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı gübreleme işlemi yapılmadan önce dip sürgünlerinin kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA