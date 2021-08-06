Son dakika haber: Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık toplayan işçileri taşıyan minibüs ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.