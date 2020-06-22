HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber | Fındık dalda kalmayacak

Gelen son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi büyümeye devam ediyor.

Son dakika haber | Fındık dalda kalmayacak
22.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:49

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi büyümeye devam ediyor. Ekipler ilçe ilçe dolaşarak, fındık üreticilerine proje hakkında bilgi veriyor.

"Projeye ilgi her geçen gün artıyor"

'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, şu ana kadar 7 bin dekarlık fındık bahçesi için binin üzerinde işçi başvurusu olduğunu söyledi. Suyabatmaz yaptığı açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan projeyi bu yıl daha genişleterek 2. Adımını hayata geçirmeye karar verdik. Geçen yıl belirli ilçelerde yaptığımız fındık toplama işlemini bu yıl 19 ilçemizde yapacağız. Şuana kadar fındık üreticilerimizden önemli bir başvuru oldu. Projeye başladığımız günden itibaren toplamda 7 bin dekarlık fındık bahçesi ve binin üzerinde bir işçi kaydımız oluştu. Bu rakamlar önemli. Bu rakamlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yapılan bu çalışmada önceliğimiz üretici ile işçiyi aracısız buluşturmak ve fiyat farkının yükselmesini engellemek. Büyükşehir olarak bu konuda hem üreticilerimizin hem de fındık toplamak isteyen işçi kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

"Ordu'nun fındığını Ordulu işciler toplayacak"

Ordu'nun fındığının Ordulu işçiler tarafından toplanması için bir sistem kurduklarını söyleyen proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, "Her yıl hasat dönemi için 2 aylığına il dışından ilimize fındık toplaya binlerce işçi geliyor. Bu işçiler gelirken A'dan Z'ye bütün erzaklarını getiriyor. 2 ay boyunca esnaflarımızdan kayda değer bir alışveriş olmuyor. Buna rağmen ilimizden milyonlarca para il dışına çıkıyor. Bu ters orantıyı lehimize çevirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz projemizi bu yıl genişlettik. Hem fındık bahçesi sahipleri hem de fındık toplamak isteyen yerli işçi kardeşlerimizi buluşturduk. Burada hem üreticilerimiz kazanacak hem işçi kardeşlerimiz kazanacak. Fındık işçileri için ödenen para ise ilimizde kalacak" diye konuştu.

"Başvurular devam ediyor"

Projenin başladığını söyleyen Asım Suyabatmaz, "Bu çalışmadan fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayıp, platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. Fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hat aranarak yapılabilecek" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Ekonomi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Ekonomi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Bülent Ersoy Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Fındık dalda kalmayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:07:25. #1.14#
title