Son dakika haber: Finansal Kurumlar Birliği'nden sel felaketi mağdurlarına destek

Edinilen son dakika haberine göre Finansal Kurumlar Birliği yaptığı açıklama ile Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak bölgede bulunan KOBİ'lere finansal destek mesajı verdi.

Finansal Kurumlar Birliği yaptığı açıklama ile Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak bölgede bulunan KOBİ'lere finansal destek mesajı verdi.

Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yapılan açıklamada Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle vefat edenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yaşanan afet ve muhtelif sorunlar, bankacılık dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birliktelik içerisinde FKB üye şirketleri tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir."

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Yönetim kurulumuz, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde, veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. FKB olarak, bu karar ile KOBİ'lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı hedeflediğimizin altını çizmek isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol