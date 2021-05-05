Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında
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Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında -Önce kaçırıp işkence yaptılar sonra 50 bin avro fidye istediler Esenyurt'ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin avro fidye isteyen yabancı uyruklu fidye çetesi,...

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında

-Önce kaçırıp işkence yaptılar sonra 50 bin avro fidye istediler

İSTANBUL - Esenyurt'ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin avro fidye isteyen yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Para için kaçırılıp günlerce akıl almaz işkenceden geçirilen rehinenin o anlarını da kayıt altına alan çete üyeleri görüntüleri rehinenin ailesine gönderdiği öğrenildi. Yakalanan 6 fidyeci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Çalıştığı iş yerindeki patronu durumundan endişelenerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gitti. M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S'nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.

Sahte paralarla fidyecileri kandırdılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. M.S.'nin patronuna parayı teslim eden ekipler, buluşmanın gerçekleşeceği noktaya beraber geçtiler. Esenyurt Haramidere mevkinde gerçekleşen buluşmada şüpheliler ile para alışverişi yapıldığı esnada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Nefes kesen operasyon düzenlendi

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.'nin Arnavutköy'de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.'yi kurtarmayı başardı. Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

İşkence yapıp ailesine video göndermişler

M.S'nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi. Bıçak ve silah kafasına dayanan M.S'nin korku dolu anları ise çekilen videoya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında
Son dakika haber... Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: İşkence anları cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
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