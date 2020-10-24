Son dakika haber... Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

24.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:24
Son dakika haber... Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

Son dakika habere göre Filistinliler, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Filistinliler, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah", "Resulullah'a dil uzatamazsınız" ve "İslam; adalet, hoşgörü ve hak dinidir" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Fransız basınında Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanması ile Macron'un açıklamalarına karşı çıkmak için toplandıklarını ifade etti.

Göstericiler, Fransa'dan yapılan açıklamaların ırkçılığı körüklediğini, apaçık bir İslam ve Müslüman karşıtlığı içerdiğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de Macron'un açıklamalarına tepki amacıyla benzer bir gösteri düzenlendi.

Macron'un resmini yakan göstericiler, "Canımız sana feda olsun ya Resulullah" sloganları atıp tekbir getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler geliyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Bülent Turan İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Babel Ozan Tufan Tamer Tuna Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Erkek Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 23:30:40. #1.14#
title