Son dakika haber... Filistinliler koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa'ya akın etti

Son dakika haberleri... İsrail hükümetinin ülke genelinde uyguladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te de zorunlu hale getirdiği 6 haftalık karantinanın ardından Filistinliler kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

İsrail hükümetinin ülke genelinde uyguladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te de zorunlu hale getirdiği 6 haftalık karantinanın ardından Filistinliler kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ve İsrail vatandaşı Filistinliler, saatler öncesinden Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

Yoğun ilgi nedeniyle Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in sokaklarında yer yer kalabalıklar oluştu.

Eski Şehir esnafı da haftalarca süren karantinanın ardından dükkanlarını açtı.

İsrail güçleri ise Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarında kimlik kontrolü yaptı.

Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde de Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı doldurmasından övgüyle söz edildi.

Hutbeyi okuyan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in yeni tip koronavirüs nedeniyle uyguladığı karantinaya tepki gösteren Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'ya girişlerin "işgal devletince" kısıtlandığına dikkati çekti.

Şeyh Hüseyin ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı baskın, gözaltı ve yıkım politikalarını da eleştirdi.

İsrail polisi, 27 Aralık ila 7 Şubat'a kadar uygulanan karantina sürecinde Mescid-i Aksa'ya sadece çevresinde bulunan Eski Şehir sakinlerinin girişine izin vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat