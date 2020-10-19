Son dakika haber! Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haber! Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

19.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:06
Son dakika haber! Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 484'e, Ürdün'de 354'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 484'e, Ürdün'de 354'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 543 kişinin enfekte olduğu, 572 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Can kayıplarının birinin Doğu Kudüs, diğerlerinin ise Batı Şeria'da yaşandığı aktarılan açıklamada, vakaların da 466'sının Batı Şeria, 77'sinin Gazze'de olduğu ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle ölü sayısının 484'e, vakaların 59 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısının da 51 bin 806'ya yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 345'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 15 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1520 kişinin virüse yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 345'e, vakaların 37 bin 573'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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