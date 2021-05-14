Son dakika haber! Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 122'ye, yaralı...
Son dakika 3. sayfa haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 122'ye, yaralı sayısının ise 900'e yükseldiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 122'ye, yaralı sayısının ise 900'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı