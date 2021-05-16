Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.

Son dakika 3. sayfa haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.