Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.
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Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.

Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı da bin 225'e ulaşırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı. - Haberler
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