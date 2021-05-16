Son dakika haber | Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.
Son dakika 3. sayfa haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı da bin 225'e ulaşırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı