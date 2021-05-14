Son dakika haber: Filistin Kızılayı: İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Filistin Kızılayı: İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişi yaralandı

Son dakika haber: Filistin Kızılayı: İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 139 kişiyi yaraladı.

İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 139 kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde Gazze Şeridi'ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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