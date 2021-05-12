Son dakika haber: Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi

Son dakika haber: Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Filistin Genel İstihbarat Servisi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 1 istihbarat subayını öldürdüğünü, 1 istihbarat subayını ise yaraladığını açıkladı.

Filistin Genel İstihbarat Servisi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 1 istihbarat subayını öldürdüğünü, 1 istihbarat subayını ise yaraladığını açıkladı.

Filistin Genel İstihbarat Servisinin açıklamasında, Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktasında İsrail'in 1 istihbarat subayına suikast gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "soğukkanlılıkla işlenen suikast" olarak nitelendirilen olayda 1 subayın da yaralandığı belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail askerlerinin, dün Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere ait araca ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olmuş, 1 Filistinli de ağır yaralanmıştı.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişimi olduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada, araçla gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıya karşılık İsrail askerlerinin ateş açtığı ve araçta bulunan 2 Filistinlinin "etkisiz" hale getirildiğine dikkat çekilirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilmişti.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesindeki haberde ise 2 Filistinli gencin Zaatara'da kullandıkları araçla silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ve İsrail askerlerinin gençlerden birini öldürdüğü, diğerini ağır yaraladığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı
BM'den İsrail ve Filistin "tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor" uyarısı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Diego Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 04:06:58. #1.16#

title