Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
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Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Filistin'den 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı
Filistin'den "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için...
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Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı. - Haberler
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