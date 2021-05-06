Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek
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Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, 7 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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