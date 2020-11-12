Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı

Son dakika haberlerine göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yaşadığı mali krize acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yaşadığı mali krize acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maliki, uluslararası topluma sorumluluğunu üstlenme ve UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması için acil harakete geçme çağrısında bulundu.

UNRWA'nın çalışmalarını baltalama çabalarının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in Ajans'ın çalışmalarının destekçisi olduğunu belirtti.

UNRWA, 28 bin çalışanının maaş ödemesini ertelediğini açıklamıştı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık görevlileri ve öğretmenler dahil 28 bin kurum çalışanının maaşlarının bir kısmının ödemesini ertelemek zorunda kaldıklarını söylemiş ve ajans çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için uluslararası topluma 70 milyon dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani