Son dakika haber... Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Filistin-İsrail ateşkesini görüştü

Son dakika haberlerine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Blinken'in Abbas'ı telefonla aradığını belirtti.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ve Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ele alındığı görüşmede Abbas, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilerine yönelik saldırılarının durması ve Gazze'nin yeniden imarının gerekliliği üzerinde durdu.

Açıklamaya göre, Abbas, işgali sonlandıracak siyasi sürecin derhal başlaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bugün yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail-Filistin meselesini görüşmek ve taraflarla temaslarda bulunmak üzere bölgeye gideceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu