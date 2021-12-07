Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2)

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ortak basın toplantısında konuşması CEZAYİR - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.