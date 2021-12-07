Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2) - Haberler
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Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2)

AA - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ortak basın toplantısında konuşması CEZAYİR - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ortak basın toplantısında konuşması CEZAYİR - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2)

Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2)

Filistin Devlet Başkanı Abbas - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı (2)

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