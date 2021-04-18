Son dakika haber! Filistin'de son 24 saatte günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü
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Son dakika haber! Filistin'de son 24 saatte günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü

Son dakika haber! Filistin'de son 24 saatte günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 34 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, günlük vaka sayısı uzun zaman sonra ilk kez 1000'in altına geriledi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 34 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, günlük vaka sayısı uzun zaman sonra ilk kez 1000'in altına geriledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 988 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Vakalardan 522'sinin Gazze Şeridi'nde, 466'sının Batı Şeria'da olduğu ifade edildi.

Tedavi gören 34 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 285'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının ise 309 bin 567'ye yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar son günlerde azalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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