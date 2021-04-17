Son dakika haber | Filistin'de son 24 saatte 28 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 28 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1600'den fazla kişinin testi pozitif çıktı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 28 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1600'den fazla kişinin testi pozitif çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1618 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Vakalardan 1318'inin Gazze Şeridi'nde, 300'ünün Batı Şeria'da olduğu ifade edildi.

Tedavi gören 28 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 251'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 308 bin 579'a yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar son günlerde azalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat