Son dakika haber! Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 66 bine yaklaştı
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Son dakika haber! Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 66 bine yaklaştı

01.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:49
Son dakika haber! Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 66 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberine göre Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 561'e, vaka sayısı da 65 bin 802'ye yükseldi.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 561'e, vaka sayısı da 65 bin 802'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 561'ya çıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 540 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 65 bin 802 oldu.

İyileşen sayısının da 58 bin 143'e ulaştığı Filistin'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış hızında yavaşlama görülüyor.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 900'ü geçti.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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