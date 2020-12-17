Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
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Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

17.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:46

Son dakika haberleri... Filistin'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı.

Filistin'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı.

Filistin'in El Halil kentinin batısındaki Tarqumiya kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün yangın çıktı. Alevler kısa sürede bölgedeki araçlara sıçrarken büyük panik yaşandı. Yangın sırasında 1 kamyon ve 3 otomobil alev alırken, istasyon çalışanları ve sivil savunma ekiplerinin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Korkutan yangının çıkış anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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