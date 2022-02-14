Son dakika haber: Filistin Başbakanı Iştiyye, Libyalı yetkililerle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Libyalı yetkililer ile "Filistinlilerin durumu ve İsrail'in devam eden ihlallerini" ele aldı.

Başbakan Iştiyye, Libyalı mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Filistin davasının zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başbakan Iştiyye, Libya'dan olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.

Dibeybe de Iştiyye'nin, Filistin ile Libya arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra Libya'nın Filistin davasına desteğini teyit etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Iştiyye ile ikili ve bölgesel konuların çoğunda hemfikir olduklarına işaret eden Dibeybe, Libya'nın kardeş Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve tüm uluslararası platformlarda Filistin davasını savunacağını belirtti.

Öte yandan Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Iştiyye'nin, "İsrail'in devam eden etnik temizlik ve ırkçı politikaları gölgesindeki Filistin halkının durumuyla ilgili bilgi verdiği" ifade edildi.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin de Filistin'in işgali sonlandıracak ve kendi devletini kuracak çalışmalarına desteğini dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmenin ardından Filistin ile Libya arasında çeşitli alanlarda 5 mutabakat zaptı imzalandı.

Başbakan Iştiyye'nin daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya geldiği belirtildi.

Menfi, her türlü baskıya rağmen Filistin davasına ilişkin tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı.