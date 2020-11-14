Son dakika haber: Filipinler'i vuran Vamco Tayfun'u heyelanı beraberinde getirdi
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Son dakika haber: Filipinler'i vuran Vamco Tayfun'u heyelanı beraberinde getirdi

14.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:40
Son dakika haber: Filipinler'i vuran Vamco Tayfun'u heyelanı beraberinde getirdi

Son dakika dünya haberi: Filipinler'i vuran tayfunun ardından ülkenin çeşitli yerlerinde heyelan ve sel meydana geldi.

Filipinler'i vuran tayfunun ardından ülkenin çeşitli yerlerinde heyelan ve sel meydana geldi.

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Malilipot belediyesine bağlı San Roque köyünde meydana gelen heyelan yüzlerce metre genişliğinde bir çukur oluşturdu. Ülke genelinde tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybettiği 32 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yaklaşık 4 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının afetzedelere yardım etmesi talimatı verdi.


Son dakika haber: Filipinler'i vuran Vamco Tayfun'u heyelanı beraberinde getirdi
Son dakika haber: Filipinler'i vuran Vamco Tayfun'u heyelanı beraberinde getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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