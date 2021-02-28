Son dakika haber | Filipinler Devlet Başkanı Duterte, nükleer silahların ülkesinde konuşlandırılmasını istemediğini belirtti
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Son dakika haber | Filipinler Devlet Başkanı Duterte, nükleer silahların ülkesinde konuşlandırılmasını istemediğini belirtti

28.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:22
Son dakika haber | Filipinler Devlet Başkanı Duterte, nükleer silahların ülkesinde konuşlandırılmasını istemediğini belirtti

Son dakika gündem haberi: Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine nükleer silah getirilmesi halinde ABD ile yapılan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) tek taraflı iptal edeceğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine nükleer silah getirilmesi halinde ABD ile yapılan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) tek taraflı iptal edeceğini bildirdi.

Duterte, başkent Manila'nın güneyindeki Villamor Hava Üssünde, Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının teslim alınmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, nükleer silahların ülkeye konuşlandırılmasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Filipinler'in bağımsız dış politika izlemeye kararlı olduğunu, bu bağlamda Çin'e, ABD nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği konusunda güvence verdiklerini belirten Duterte, "Biz istemiyoruz. Sizi uyarıyorum ki Filipinler'e nükleer silah getirirseniz ABD ile Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı derhal iptal ederim." ifadelerini kullandı.

Duterte, yalnızca Çin'i ürkütmemek adına değil, aynı zamanda Filipinler Anayasası nükleer silahları yasakladığı için de böyle bir adımın gerekli olacağını vurguladı.

ABD ordusunun varlığı Çin'e karşı denge unsuru görülüyor

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarına bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Washington yönetimi ve bölgesel müttefikleri tarafından Çin'e karşı önemli bir denge unsuru olarak görülüyor. ABD'nin, Filipinler ile Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin yanı sıra bölgede Japonya, Güney Kore, Singapur ve Avustralya'da kalıcı askeri üsleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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