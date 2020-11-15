Son dakika haber... Filipinler'de Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölü sayısı 53'e çıktı
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Son dakika haber... Filipinler'de Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölü sayısı 53'e çıktı

15.11.2020 00:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:06
Son dakika haber... Filipinler'de Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölü sayısı 53'e çıktı

Son dakika gündem haberi... Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, tayfunun yol açtığı sellerde en az 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin yaralandığını ve 22 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yerel adı "Ulysses" olan tayfun nedeniyle ülkede birçok ev elektriksiz kaldı, yollar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Vamco Tayfunu'nun vurması beklenen Vietnam'da, orta kesimlerde yaşayan yaklaşık 460 bin kişiye olası bir tahliyeye hazırlıklı olmaları talimatı verilmişti.

Yaklaşan tayfun nedeniyle 5 havaalanının kapatıldığı, tren seferlerinin durdurulduğu bölgede, sel ve heyelan uyarıları yapılmıştı.

Ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 22, Vietnam'da 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni Tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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