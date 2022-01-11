Son dakika haber! Filipinler'de hapishane isyanında 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Filipinler'de hapishane isyanında 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Son dakika haber! Filipinler'de hapishane isyanında 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Filipinler'de Caloocan Şehir Hapishanesi'nde çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 33'ü yaralandı.

Filipinler'de Caloocan Şehir Hapishanesi'nde çıkan isyanda 6 mahkum öldü, 33'ü yaralandı.

CNN Philippines'in haberinde, Caloocan polisinin yaptığı ilk soruşturmaya göre, söz konusu hapishanede, çete üyeleri arasında hararetli bir tartışmanın ardından isyan başladığı belirtildi.

Hapishane yönetimi, mahkumlardan 6'sının öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralı mahkumlar, tedavi edilmek üzere Caloocan City Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Yetkililer, isyanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatılacağını, güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra nöbetçi cezaevi görevlilerinin ve diğer tanıkların ifadelerinin alınacağını belirtti.

Polis yetkilisi Dionardo Carlos, " Polis, bu olayı hapishane yönetimi ile koordineli olarak daha detaylı araştırıyor çünkü olay birden fazla zayiat içeriyor. Polis ölenlerin farklı gruplara mensup olması nedeniyle isyanı başlatmış olabilecek hapishane tesisindeki çeşitli muhalif çetelerin varlığına da bakacak." dedi.

Öte yandan, mahkumların güvenliğinin sağlanması için bazı ek önlemlerin alındığı bildirildi.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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