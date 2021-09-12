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Son dakika haber... Filipinler'de etkili olan tayfunda ölü sayısı 17'ye çıktı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Filipinler'de etkili olan Conson tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Filipinler'de etkili olan Conson tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Philstar'ın haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan Conson tayfunu nedeniyle yaklaşık 9 bin binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı belirtildi.

Tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı bildirilen açıklamada, kayıp 7 kişinin arandığı ve 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, tayfundan 313 binden fazla kişinin etkilendiği bilgisine yer verildi.

Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.

Son dakika haber... Filipinler'de etkili olan tayfunda ölü sayısı 17'ye çıktı
AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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