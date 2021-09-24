Son dakika haber... "Filenin Sultanlar: Sebat" belgeselinin galası yapıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemeleri serüvenini anlatan, AXA Sigorta sponsorluğundaki " Filenin Sultanları : Sebat" belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Zorlu PSM'de yapılan ön gösterimde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Öst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, belgeselin yönetmeni Fatih Karaca, milli oyuncular Eda Erdem Dündar, Simge Aköz ve Hande Baladın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Voleybolda her geçen gün çok önemli başarılara imza attıklarını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Bu gece ben de çok heyecanlıyım. Sürpriz ve güzel bir organizasyon. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu belgeselde güzel bir Voleybol hikayesinin olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadın voleybolunda herkesle ayrı gurur duyuyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Ölken: "Türkiye, çok değerli bir hazineyi belgeselleştirdi"

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, TVF ile "Filenin Sultanları: Sebat" belgeseline imza attıkları için çok gururlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile 2018'den bu yana yol arkadaşlığı yaptıklarını aktaran Ölken, "Çok gururluyuz. Böyle bir akşamın ev sahipliğini yapabilmek bizi çok gururlandırıyor. Aslında 2019'un çok ötesinde, 2016 Aralık'ta başlayan bir hikaye var. Hikaye başarıyla neticelenmese de bu hikaye yapılacaktı çünkü belgeselin adı sebat. Sebat; pes etmemek, durağan olmamak, çalışmak ve hedefine ulaşmak için uğraşmaktır. Bizi çok etkiledi açıkçası. İşin içine girdikçe hazırlığın çok eskiye gittiğini görüyoruz. İnanılmaz bir takım var. Kocaman bir şirket yönetiyor gibi bir yapı var. Genç Türk kadınları, inanılmaz ilham alıyoruz. Onların çalışma arzusu ve pes etmeme duygusu bizi bu belgesele yönlendirdi. Bir iz kalması lazımdı. Bu toprakların gelecek nesillere aktaracağı önemli değerlerden biri. Her şey sportif başarı değil ama yapmaya çalışmak ve iyi niyetle bunun peşinden koşmak sonunda başarı da getiriyor. Biz 2019'dan bu yana Avrupa ikinciliği gördük. Milletler Ligi'nde üçüncülük gördük. Avrupa üçüncülüğü gördük. Bunlar çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta olarak spora verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan Ölken, "Ülkemiz bunları hak ediyor ama hikayenin içine girdiğinizde olimpiyat vizesinin alındığı turnuva en kritik. Orada muazzam bir başarı ve pes etmeme var. Efsanenin o bölümü gerçekten çarpıcı. Bizler kurum olarak bu toplumda önemli ve değerli olanı, geleceğe iz bırakacak olanları korumayı amaç edinmiş bir sigorta şirketiyiz. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve gençler bizim ilgi alanımızda. Burada harika bir değer ortaklığı var. Tüm takım oyuncularına, teknik heyete, federasyon yönetimine ve bu belgeseli ortaya çıkaran ajansımıza teşekkür ediyorum. Türkiye çok değerli bir hazineyi belgeselleştirdi. Bunun devamı da gelecek inşallah. Türk kadınının ve voleybolunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Türk voleybolunda sadece kadınlarda değil erkeklerde de önemli hamleler olmaya başladı. 2022 Dünya Şampiyonası'na direkt gitme biletini aldık. Bu voleybol tarihimizdeki önemli kilometre taşlarından biri. Umuyorum ileride daha güzel başarıları hep beraber kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca: "Ülkemizin gençlerine ümit ışığı olabilecek bir hikaye var"

"Filenin Sultanları: Sebat" belgeselinin yönetmeni Fatih Karaca, herkesin takdirle karşıladığı ve severek izlediği bir milli takımın hikayesini anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Türk voleybolu ülkenin en başarılı spor dallarından biri, hatta belki de en başarılısı." diyen Karaca, şu görüşlerini aktardı:

"Burada sponsorumuz AXA Sigorta'yla Türk voleybolunun değerler ortağı olarak, Türkiye Voleybol Federasyonunun yanında ortak proje geliştirdik. 2019 Avrupa Şampiyonası Ankara'da oynanmıştı ve Türkiye Voleybol Federasyonunun kaynaklarını voleybolu sevdirmekle alakalı misyonu doğrultusunda seferber ettiği, bu hikayeyi geniş kitlelere ulaştırmak istediği bir dönemden geçiyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndaki ikincilik ve olimpiyat oyunlarına katılma hakkıyla beraber hikaye günbegün büyüdü. Bu yaz olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'yla beraber çok daha geniş kitlelere ulaştı ve sevilir hale geldi. Biz de bu hikayeyi anlatmaya çalıştık. Belgeselimizin temel çıkış noktası, 2019 Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Voleybol Federasyonundaki yönetim değişikliği ve bunun bir yeni oluşum dönemine denk gelmesini anlattığımız hikaye. Burada stratejik olarak federasyonun yaptığı hazırlıklar ve geliştirdiği çözümlerden de bahsettik. Ülkemizin gençlerine ümit ışığı olabilecek bir hikaye var. Temelinde sporcuların, voleybol takımımızın nerelerden geldiği, kırılma anlarında nasıl mücadele ettiği ve belirledikleri hedeflere yürüme kısmında nasıl cesurca adımlar attığı üzerine bir hikaye anlatıyoruz. Hiçbir yerde görülmemiş özel görüntüler ve oyuncularla yapılan özel röportajlar bu belgeselin içinde. Umarım izleyenler beğenir ve sever. Takıma olan ilgiyi biraz daha besleyecek, arka planda nerelerden geçtiğini anlattığımız bir belgesel var. Tam bir sebat hikayesi. Umarım herkes beğenir."

Milli voleybolculardan belgesel yorumu

Milli voleybolcu Simge Aköz, "Filenin Sultanları: Sebat" belgeselinin kendilerini çok değerli hissettirdiğini kaydetti.

Belgeseli çok beğendiğini belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden mili oyuncu, "Gerçekten çok güzeldi. Öncelikle kendimizi çok değerli hissettirdi. Biz gerçekten arkasında belki sizlerin çok tanık olmadığı zorlu yollardan geçerek bu başarıları elde ediyoruz. Son dönemlerde bize olan ilginin artmasıyla hayatlarımıza da biraz daha hakimsiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını alabilmek gerçekten çok güzel ve gurur duyuyoruz. Bize bu gururu bahşeden, böyle güzel bir yapıma imza atan herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini aktaran milli oyuncu Hande Baladın, "Tekrar o güzel anları hatırlamak birazcık bizi duygulandırdı. Sahnede Simge'yle birbirimize bakıp gözlerimiz dolmuş bir şekilde o anları tekrar hatırladık. Çok güzel olmuş gerçekten. Bizim için, 'Tarih yazdılar.' diyorlar ama bu tarih yazılırken, bu belgeselle asıl adımızı tarihe geçirenlere buradan teşekkür ediyoruz. Emeği olan herkese teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise belgeselin gösterimi öncesi yaptığı açıklamada, "Bana da büyük bir sürpriz olacak. Çekimler çok keyifli geçti. Medya ekibi, 2019'dan beri oynadığımız tüm turnuvalarda bizimle beraberdi. Sürekli çekim halindelerdi. Güzel içerikler yakaladıklarını düşünüyorum çünkü eğlenceli bir takımız. Umarım seyir zevki güzel ve kaliteli bir iş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.