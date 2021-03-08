Son dakika haber | Fildişi Sahili'nde milletvekili seçimini iktidardaki RHDP kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) milletvekili seçimlerini kazandı.