Son dakika haber: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı

11.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:26
Son dakika haber: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı

Son dakika haberler... Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili çıkan olaylarda 197 kişi hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili çıkan olaylarda 197 kişi hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Sansan Kambile, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın başkanlık ettiği Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Kambile, cumhurbaşkanı seçimi öncesi ve sonrasında çıkan sokak olaylarında 177 kişinin tutuklandığını, 17 kişinin adli kontrol altında tutulduğunu, 1 kişinin denetimli serbestlikten yararlandığını, 2 kişinin de mahkemede suçlu bulunduğu ve cezasının açıklanmasını beklediğini aktardı.

Fildişi Sahili'nde seçim sürecinde çıkan olaylarda 87 kişi yaşamını yitirmiş, 484 kişi de yaralanmıştı.

Fildişi Sahili'ndeki cumhurbaşkanı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda yüzde 94,27 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara kazanmıştı.

Ouattara'nın 3. dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi 2. dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyordu.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
Son dakika haberleri | Endonezya'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi (2)
Son dakika haberleri | Endonezya'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi (2)
Son dakika gündem: Bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı
Son dakika gündem: Bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Birkan Sokullu Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:32:12. #1.14#
title