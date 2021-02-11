Son dakika haber... Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davada beraat etti
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Son dakika haber... Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davada beraat etti

11.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:22
Son dakika haber... Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davada beraat etti

Son dakika haberleri: Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 26 Kasım 2015'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 26 Kasım 2015'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Yüksekdağ, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden videokonferans aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, bazı HDP milletvekilleri de duruşmayı izledi.

Yüksekdağ, böyle bir davanın açılmasının Türkiye'nin sosyal ve siyasal bir krizde olduğunun göstergesi olduğunu ileri sürdü.

İfadelerinin kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesini talep eden Yüksekdağ, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmemesi gerektiğini savundu.

Sanık avukatı Kenan Maçoğlu da müvekkilinin yargılamaya konu konuşma sırasında milletvekili olduğunu belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da göz önünde bulundurularak, dosyanın düşmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı, "Yüksekdağ'ın 26 Kasım 2015'teki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediğine" ilişkin daha önce verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarladığını açıkladı.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Yüksedağ'ın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatına hükmedildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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