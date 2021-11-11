Son dakika haber: Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını (2) - Yeniden

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yangında zarar gören alanlara, aleve dayanıklı ağaç türlerinin fidanları dikildi. Fidan dikimi sırasında ilçede yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıkan orman yangını ise 2 saat sonra söndürüldü.

Türkiye genelinde 84 milyon vatandaşın her biri adına 3'er adet olmak üzere 252 milyon fidan toprakla buluşuyor. Antalya'da fidan dikimi, 28 Temmuz tarihinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Manavgat'ta yapıldı. Manavgat'ın yangında en çok zarar gören Kalemler Mahallesi ormanlık alanına getirilen ve yangına dayanıklı fıstık çamı, defne, keçiboynuzu, andız, servi fidanlarını orman genel müdürlüğü sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar elbirliğiyle toprakla buluşturdu. 5 bin fidanın dikildiği Kalemler Mahallesinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı da fidan dikip can suyu verdi. Türkiye genelinde dikilecek 252 milyon fidanın 27 milyonunun Antalya'da toprakla buluşacağı bildirildi.

Diğer yandan ilçede fidan dikimi devam ederken Burmahan Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangına 2 helikopter de havadan destek verdi. Yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıktığı belirlenen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.