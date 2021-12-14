Son dakika haber! FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli

Son dakika haber! FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda yarın oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda yarın oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadelenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Maçla ilgili kararın disiplin kurulu tarafından daha sonra verileceği ifade edildi.

İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title