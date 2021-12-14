Son dakika haber! FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda yarın oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadelenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Maçla ilgili kararın disiplin kurulu tarafından daha sonra verileceği ifade edildi.

İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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