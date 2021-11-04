Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. - Haberler
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Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Son dakika 3. sayfa haberi: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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