Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Son dakika 3. sayfa haberi: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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