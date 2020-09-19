Son dakika haber: FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı. Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi. Zanlı, gözaltına alındı. Kaynak: AA