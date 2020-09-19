Son dakika haber: FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
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Son dakika haber: FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.

Son dakika haber: FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
19.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:43

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.

Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Özgür Alantor
Özgür Alantor
AA Editörü
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