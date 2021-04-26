Son dakika haber | FETÖ'ye yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile KKTC'deki operasyonun görüntülerine ulaşıldı
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Son dakika haber | FETÖ'ye yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile KKTC'deki operasyonun görüntülerine ulaşıldı

Son dakika haber | FETÖ'ye yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile KKTC'deki operasyonun görüntülerine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik 532 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başlatılan operasyonlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik 532 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başlatılan operasyonlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Bu arada aranan şüphelilerin yarısına yakınının yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturmada, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik bu sabaha karşı operasyon başlatılmıştı.

İstanbul ve İzmir merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin polis kamerasına yansıyan yeni görüntülere ulaşıldı.

Öte yandan örgüt soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin yarısına yakınının yakalandığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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