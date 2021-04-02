Son dakika haber: FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.