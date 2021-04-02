Son dakika haber: FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
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Son dakika haber: FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail K., isimli şahıs kent merkezinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.'nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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