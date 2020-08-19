Son dakika haber: FETÖ tehdidiyle telekonferansa aldıkları aileden 216 bin liralık altın aldılar
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Son dakika haber: FETÖ tehdidiyle telekonferansa aldıkları aileden 216 bin liralık altın aldılar

Son dakika haberine göre Adana'da av olarak tespit ettikleri bir aileyi telefonla arayıp baba ve kızıyla telekonferans görüşme yapan tele dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını öne sürüp 214 bin lira değerinde altınlarını aldı.

Son dakika haber: FETÖ tehdidiyle telekonferansa aldıkları aileden 216 bin liralık altın aldılar
19.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:16

Adana'da av olarak tespit ettikleri bir aileyi telefonla arayıp baba ve kızıyla telekonferans görüşme yapan tele dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını öne sürüp 214 bin lira değerinde altınlarını aldı. İki zanlı, polis tarafından yakalanıp tutuklanırken altınları alma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet C.'yi (64) arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtıp "Şu an bir çok gizli bir FETÖ operasyonu yapıyoruz. Bu operasyonda sizin de adınız geçti. Ancak biz sizin FETÖ elamanı olmadığınızı biliyoruz. Ancak çok gizli yürütülen operasyonda sizin suçsuz olduğunuz anlaşılması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Operasyon bitirip sizin suçsuz olduğunuzu kanıtlamamız için operasyon sonunda size geri verilmek üzere bize para vermeniz gerekiyor. Paranız devlet güvencesinde olacak ve operasyon sonunda size geri verilecek. Bu durumdan kızınızın da haberi var" dedi. Zanlılar daha sonra telekonferans yöntemine geçerek Mehmet C.'yi kızı Hatice T. ile de görüşerek ikna etti. Bunun üzerine Mehmet C., evde bulunan ve şuan 216 bin lira yapan 438 gram altın, 2 Cumhuriyet altını ve 1 çeyreği poşete koyup Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında zanlıya verdi.

Mehmet C. altınları verdikten sonra zanlılara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, zanlının altınları aldığı yerde güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan bu incelemede zanlıların bir otomobil ile geldiğini bu otomobilinde kiralık olduğunu belirledi. Polis, daha sonra otomobili Uğurcan S.'nin (25) kiraladığını yanında da arkadaşı Gökhan K.'nin (24) olduğunu, vatandaştan altını alan şahsın Gökhan K. olduğunu tek tek belirledi. Bu tespitin ardından polis, yaptığı operasyonla zanlıları yakaladı. Emniyete getirilen zanlılardan Gökhan K., Uğurcan S.'nin arkadaşı olduğunu kendisin otomobil ile gezmek için çağırdığını daha sonrada bir kişiden alacağı olduğunu ancak kendisinin şahısla sıkıntısı olduğunu belirterek, "'Benim yerime gidip alır mısın' dedi. Ben de gidip aldım ve Uğurcan S.'ye verdim. Ne yaptığını bilmiyorum" dedi. Uğurcan S. ise Gökhan K.'nın yalan söylediğini kimseden altın ya da para almadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada polis, yaptığı çalışmada zanlıların aynı yöntemle Ankara'da da 11 bin liralık bir dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Ayrıca zanlıların dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Zanlılar, ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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