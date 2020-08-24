Son dakika haber! FETÖ şüphelisi sunucu hakkında tutuklama talebi
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Son dakika haber! FETÖ şüphelisi sunucu hakkında tutuklama talebi

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Son dakika haber! FETÖ şüphelisi sunucu hakkında tutuklama talebi
24.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:37

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye bugün getirilen şüpheli Erhan Akkuş'un savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Akkuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Savcılığın şüpheli hakkında hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin twitter paylaşımlarına yer verilerek, "paylaşımların içeriği, sürekliliği ve zaman aralığı dikkate alındığında şüphelinin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimine zemin oluşturulacak şekilde kamuoyu oluşturduğu, darbe girişimi öncesinde yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu" belirtildi.

Şüphelinin örgütün açıkça propagandasını yaptığı anlatılan sevk yazısında, HTS kayıtları, SGK kaydı ve ev aramasında bir kitap içinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in fotoğrafının ele geçirildiği kaydedildi.

Yazıda şüphelinin örgüt hiyerarşisine dahil olup müsnet suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu belirtilerek, ayrıca şüpheli hakkında yakalama kararı bulunması ve yakalama kararı ile ihbara istinaden aranarak yakalanmasının kaçma şüphesini ortaya koyduğu vurgulandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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