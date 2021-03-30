Son dakika haber! FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Son dakika haberleri: Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolünde FETÖ şüphelileri olduğu ve Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen A.G, O.G. ve H.B. yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyaları olduğu öğrenilen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin