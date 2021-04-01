Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı
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Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı

Son dakika gündem haberine göre FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin 

yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı
Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı
Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı
Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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