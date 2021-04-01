Son dakika haber | FETÖ şüphelileri havalimanında yakalandı

Son dakika gündem haberine göre FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.