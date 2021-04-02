Son dakika haber: FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/ PDY terör örgütüne ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/ PDY terör örgütüne ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün adliye mahrem yapılanması faaliyetleri çerçevesinde örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları, yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları neticesinde tespit edilen 8'i avukat, 2'si ihraç hakim, biri uzman yardımcısı toplamda 14 şüpheliye yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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