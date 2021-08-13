Son dakika haber! FETÖ/PDY şüphelisi 17 asker adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: MERSİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın