Son dakika haber: FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:29
Son dakika haber: FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberi... FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları için gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca 8 şahsın TCK Md 221'den etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılmalarına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:29:24. #1.15#
title