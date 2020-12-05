FETÖ operasyonunda pencereden atılan telefonlar inceleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FETÖ operasyonunda pencereden atılan telefonlar inceleniyor

05.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:29
FETÖ operasyonunda pencereden atılan telefonlar inceleniyor

İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 29 kişi yakalanırken pencereden atılan telefonların incelemesi sürüyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 29 kişi yakalanırken pencereden atılan telefonların incelemesi sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İl genelinde 32 adrese düzenlenen ve örgütün saklanma evleri olarak bilinen 'gaybubet evleri' nde 27 şüpheli gözaltına alındı. Yine operasyonda evlerde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 29 olurken, 8 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

İKİSİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI BİRİ FİRARİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bina olmuş. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören 3 şüpheli, evlerinde bulunan 5 cep telefonunu ile cep telefonu numarası yazılı kağıdı çarşafa sararak pencereden atmıştı.İkisi özel sektör çalışanı biri firari öğretmen olduğu öğrenilen H.İ., D.İ. ve M.İ. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.  Polis ekipleri bina çevresinde arama yaparak pencereden atılan 5 telefona da el koydu. Ele geçirilen telefonlar incelenmek üzere şüphelilerle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, telefonlarında incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İznik Gölü'ndeki su çekilmesi ve kirlilik inceleniyor
İznik Gölü'ndeki su çekilmesi ve kirlilik inceleniyor
800 yıllık Üç Kümbetler'in hareketliliği sensörlerle inceleniyor
800 yıllık Üç Kümbetler'in hareketliliği sensörlerle inceleniyor
Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Demet Akalın Yıldız Tilbe Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Aralık Kasımpaşa Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ operasyonunda pencereden atılan telefonlar inceleniyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:35:57. #1.15#
title