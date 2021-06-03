Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
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Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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